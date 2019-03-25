元智大學30而立／徐旭東勉戒慎恐懼 迎接新挑戰

2019-03-25

〔記者許倬勛／桃園報導〕私立元智大學廿三日歡度卅週年校慶，校方特別安排ＡＩ人工智慧、創客課程等研發成果展，並頒發傑出校友獎狀，現場氣氛熱烈。董事長徐旭東在致詞時有感而發地說，以人而言，「三十而立」要有明確目標，不論學校、企業都應戒慎恐懼，迎接快速變遷時代所帶來的挑戰。

一九八九年四月，遠東集團創辦人徐有庠擇定桃園內壢地區一處廿三公頃的土地為校址，成立元智工學院，起初僅有電機工程學系。走過卅年，元智成為全台最具特色的多元高等學府之一，在科技業界孕育出許多重量級校友，廿三日歡度卅歲生日，逾五百名校友重返校園，慶祝母校邁入而立之年。

徐旭東在校慶大會致詞表示，縱觀全台各大專院校，元智剛滿卅歲算是年輕，但步入壯年應有明確目標，籲校方要有「恐懼感」，且少子化已成國安問題，辦學要讓人有「安定感」，才能從眾多學校脫穎而出。

「宏觀的眼界才能看見世界！」徐旭東說，他日前才從美返台，深感美國社會進步飛快，不論通訊、科技、民生均是。台灣要躍上世界舞台，必須從教育開始，他也建議在大數據時代，各行各業都應以資訊說話、分析，並結合不同領域，才能精確掌握「消費端」需求，期許元智大學能戒慎恐懼、時刻追求進步。

桃園市長鄭文燦應邀出席致詞時表示，元智大學鄰近桃園國際機場，往返台北、新竹交通便捷。在教育方面則有優異的表現，去年英國泰晤士高等教育特刊公布亞洲大學排行榜，元智大學入選全球千大大學行列，是台灣私立大學中的亮點大學，不僅是人才培育的搖籃、產學合作的育成基地，與地方也保持良好的互動關係。

設ＡＩ中心 培育人才

鄭文燦說，元智大學孕育無數科技人才，看好ＡＩ人工智慧是未來全球科技關鍵，去年結合校內既有的創研中心，成立「元智ＡＩ跨域創新應用中心」，加上背後有遠東集團企業的大數據、事業體加持，能邁向電信、銀行、醫院、百貨零售的智慧化，培育更多ＡＩ人才。

校慶當天並有校友簽署產學合作意向書，五位獲獎的傑出校友希望與母校有更密切合作，同時可提供學弟妹更多實習及就業機會；五位傑出校友分別為迅得機械股份有限公司總經理王年清、國防部常務次長徐衍璞、桃園市私立少年之家執行長張進益、台灣微創醫療器材股份有限公司董事長梁晃千、泓格科技股份有限公司董事長葉迺迪。

其中，梁晃千於一九九四年入學，就讀化學工程學系。他說，在學期間得到許多恩師幫助，豐富的資源讓他在大二時就開發出「藥片控制釋放」系統，早日確定自己未來從事微創醫療器材的志向；他鼓勵學弟妹們在學期間勇於揮灑創意，不要害怕失敗。

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