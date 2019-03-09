三田國小百年校慶 校史館揭牌

2019-03-09 15:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區三田國小今天辦行100週年校慶活動，同時為校史館揭牌！立法院副院長蔡其昌及台中市長盧秀燕皆到場祝賀該校「100週年生日快樂」，並與師生同歡，場面熱鬧。

清水區三田國小100週年校慶暨校史館揭牌儀式，今天在三田跳鼓陣及風雲藝陣文化館的舞獅、戰鼓聲中熱烈開場，立法院副院長蔡其昌及台中市長盧秀燕、副議長顏莉敏、市議員吳敏濟、陳廷秀、楊典忠、教育局長楊振昇皆出席。

蔡其昌表示，三田國小創校一百週年的大日子，外頭雖然下著滂沱大雨，卻絲毫不減學生及校友們的熱情。給孩子好的教育環境，是他一直以來最重視的事，祝福校慶圓滿成功，未來需要其協助的地方，一定在所不辭。

盧秀燕表示，三田國小創校百年，作育英才無數，100週年校慶是很重要的大事，因此特別出席祝福學校生日快樂，並與師生同歡。

教育局指出，三田國小創立於民國7年，歷史悠久，校友遍及全國，今日表揚三田傑出校友，也頒獎給家族三代、四代都就讀於三田國小的校友家族，肯定其價值傳承；校慶活動現場並特別設置舊式校服拍照景點及古早味園遊會，讓校友回到當年時光，品嘗懷舊美食，體驗兒時遊戲，重溫美好回憶。

在市府與校友的經費挹注下，三田校史館也於今天隆重揭牌，收存學校珍貴文物資料，完整呈現三田百年歷史軌跡，吸引校友駐留回味。

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