台南鹽水歡雅國小100歲慶生 找5分校回娘家

2019-04-19 15:04

〔記者楊金城／台南報導〕台南市鹽水區歡雅國小今年歡度100歲生日，26、27日將推出「歡慶100 雅創未來」為主題的系列慶生活動，邀請歡雅昔日的5個分校回娘家大團圓、100位社區媽媽表演，歡迎社區民眾、校友、家長一起見證歡雅國小跨越一世紀的風華。

歡雅國小校長何滄文說，歡雅國小在日治時期，西元1919年3月27日創校，當時為鹽水港公學校番子厝分校，1941年改制番子厝國民學校，1946年又改稱鹽水鎮第二國民學校、鹽水鎮歡雅國民學校，1968年改為歡雅國民小學，早年是大校，其間曾擁有設立鹽水坔頭港、大豐、竹埔、仁光及文昌等5所分校，現今除大豐分校在13年前廢校外，其餘4所分校均獨立設校。

今年歡雅國小適逢創校百週年，在百週年籌備委員會、學生家長會及社區、歷屆校友規劃籌備下，全校總動員，策劃「歡慶100 雅創未來」系列慶生活動。

學校已先舉辦校樹票選活動，喚起學生對校園環境與維護的重視；校友王家和捐助曾獲得國家卓越建設獎的「光影舞台」司令台已整修竣工，並佈置老照片時光廊道、歡雅100紀念座。

何滄文說，4月26日將舉辦社區聖火傳遞遶境，藉由社區踩街與各廟宇聖火傳遞，傳達歡慶建校百歲的好消息；也有老照片回顧展、校友林文昭、洪大淑等名書畫家回校與師生藝文聯展。

4月27日校慶暨社區聯合運動會員中有社區媽媽百人舞蹈表演、趣味競賽，歡迎校友們穿梭時空的長廊，重溫孩時回憶。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/