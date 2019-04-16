銀髮夫妻結褵57年 再披婚紗走秀羨煞年輕人

2019-04-16 22:24

［記者黃旭磊／高雄報導］夫妻結褵57年，牽手走紅毯重溫年少感動。

20對旗山區糖廠社區發展協會銀髮夫妻，今天應邀參加「偏鄉老大人~風華再現 華麗登場」公益活動，於高雄翡麗婚禮舞台走秀，上百名鄉親搭車到場助陣，夫妻登台前相互打氣，勇敢走秀接受祝福，有妻子感謝丈夫照顧，數十年如一日，也應邀互親臉頰曬恩愛。

潘永義與潘黃壽美結婚57年，互動甜蜜，羨煞年輕民眾。潘永義說，義無反顧再牽著白紗妻子，感謝照顧家庭，如果人生重來仍會娶她。

另名銀髮新娘黃邱錯說，年輕時沒穿過禮服，特地到場試穿水纱，感謝籌辦單位用愛心「厚阮擱水一道」。

普力關懷協會理事長張慧芳、高雄市議員黃文益及旗山區糖廠社區發展協會理事長郭泰志為長輩打氣，歌手陳翊鳴獻唱情歌。

張慧芳說，協會長期關心偏鄉老大人，外出認識新朋友有益健康，活動後致贈婚紗照留住人生回憶。

郭泰志表示，長輩期待很久，開心到睡不著，本周六（20日）還將在旗山舉辦婚紗走秀，歡迎鄉親到場見證夫妻感情。

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