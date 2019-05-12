高職生出書！把週記當小說寫 3年完成16萬字

2019-05-12 11:21

［記者劉婉君／台南報導］台南市光華高中多媒體設計科3年級王芊文，把每2週1次的週記當成小說寫，3年完成16萬字，畢業專題並與同學一起以自創小說為題，印製成書還開發周邊商品，受到好評。

王芊文從國中開始喜歡上看小說，高一時，導師陳燕裕讓學生自由決定週記的題目，她開始將週記當小說寫，以愛滑手機的高中男生為主角，創作出一部穿越時空的冒險奇幻故事「祈願鎖」。

週記每2週1次，王芊文每次寫400字，陳燕裕說，雖然王芊文事前有詢問週記是否可以寫小說，但第1次看到作品時很訝異，原本以為她可能寫沒幾篇就作罷，沒想到一寫3年。

陳燕裕說，每次交完週記不久，王芊文就會天天追著要回週記，想要盡快再接著繼續寫，因她的作品文筆不錯、思路清楚，1年級下學期曾嘗試請全班為小說設計場景並展出，3年級畢業專題再建議王芊文以此為題進行，果然獲得熱烈迴響。

王芊文說，自從開始寫小說，常會閱讀其他人的作品，不論是修辭或文章的架構都因此進步，以前作文只能拿到4級分，現在可以達到5、6級分。

「祈願鎖」的故事發生在王芊文虛構的年代，男主角為了解救可以改變命運的神，冒險奮鬥尋找天下至寶，也揭開世界的謎。王芊文準備將作品投稿給出版社，她說，希望藉由作品，傳達最珍貴的寶物不是金錢，而是人與人之間的感情，要珍惜身邊的人，愛要說出口。

在畢業前夕，王芊文已開始下一部小說的創作，「我想要寫出可以讓大家看了開心的作品。」

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