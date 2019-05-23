不是幻覺！花蓮地牛翻身 南投最大震度4級

2019-05-23 14:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕地牛又翻身！花蓮縣在今天下午2點12分發生規模4.8地震，地震深度14.3公里，最大震度在花蓮太魯閣有5級，鄰近的南投合歡山最大震度也有4級，南投民眾對於突如其來的搖晃感，不免感到心驚，得知真的是地震，才知道稍早的搖晃感並非幻覺，所幸南投未有災情傳出。

南投縣消防局指出，地震震央位在花蓮縣秀林鄉，南投最大震度在合歡山、奧萬大都有4級，南投市區最大震度為1級，截至目前都未有災情傳出，後續將持續關注地震相關通報。

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