痛批罷飛賠償沒誠意 旅行社要求遠航簽履約保險

2019-05-23 11:56

〔記者蕭玗欣／台北報導〕遠東航空日前無預警停飛巴拉望、峴港和長灘島三條航線，造成數百名旅客滯留國外，業者估計損失達上億元。台灣海峽兩岸旅行交流協會今和多家旅行業者呼籲遠航負起全額賠償責任，並要求行政院、交通部要航空公司比照旅行社有履約保險，並依照國外旅遊定型化契約規定，若某一方違約出發前24小時賠償50%違約金、當天取消賠償百分之百的旅遊費用。

台灣海峽兩岸旅行交流協會理事長姚大光表示，遠航罷飛事件收到很多中下游的旅行社業者陳情，因此今天召開記者會，消費者和業者的損失必須得到合理賠償。

旅行商業公會全聯會前理事長許禓哲表示，民航局規定遠航MD機型飛行時數上限為1350個小時，航空公司每月都要將飛行班表報給民航局，所以民航局早就知道遠航超時飛行，這根本是「失職」、「失能」。

姚大光說，華航已經歷過兩次罷工，長榮也即將面臨罷工危機，過去所有的爛攤子都是由消費者和旅行社承擔，這個道理在哪裡？姚大光還說，航空公司和旅行社是唇齒相依的關係，航空公司就像「牙齒」，消費者和旅行社是「唇」，咬到嘴唇流血就算了，現在還咬到舌頭，難道旅行社還要和血吞嗎？

姚大光痛批，遠航事後說會賠償，但旅行社完全看不到有對消費者的保障，旅客好不容易請假安排假期要去度假，一夕間泡湯，遠航前一天說不用來了，錢還你，這樣就能解決問題嗎？

另一名在場的台北市旅行公會理事則指出，據她所接觸的所有旅行社業者，完全沒有收過遠航一毛賠償，連簽轉他航都是旅行社自己來。

姚大光表示，旅行社業者已經對民航局失去信心，因此呼籲行政院責成交通部，要求航空公司和旅行社之間也要簽訂履約保險，並比照國外旅遊定型化契約，若航空公司出發當日或開始後違約須賠償百分之百的旅遊費用、出發前24小時賠償50%旅遊費用，以此類推。

至於有不少旅行社喊出「拒搭遠航口號」，姚大光說，全聯會和台灣海峽兩岸旅行交流協會不會帶頭要會員拒搭，但若有旅行社主動拒絕和遠航合作，那也是他的權益。

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