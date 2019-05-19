遠航停飛 滯留長灘島等631人5/22可望全數返台

2019-05-19 17:40

〔記者蕭玗欣／台北報導〕遠東航空爆發停飛危機，讓旅行社業者措手不及，業者表示，包括長灘島、巴拉望及峴港共631名滯留旅客確定都有回程機票，預估最晚22日清晨6點都能全數回台。但業者表示，昨下午遠航又表示日韓、中國有5條航線也會停飛，但業者至今仍未收到正式公文，現在大家都還在觀望，若停飛屬實，光是日本福島、新潟2航線影響旅客數就達800人。

品保協會副理事長黃文卿表示，目前所有滯留旅客都確定有回程機票可以返台，原滯留在巴拉望的164名旅客，剩下的58名旅客將分成四梯，先飛到馬尼拉轉機，分別搭乘長榮、華航、菲律賓航空和宿霧太平洋航空返台，最晚班機20日凌晨零點就會抵台。

滯留在峴港則有328名旅客，黃文卿說，這條航線只有越南捷星航空和遠航兩家在飛，但越南捷星最近幾個月都熱賣，只能買剩下零星機位，20日和21日都分別有164名旅客返台，最晚22日凌晨6點就會抵台。長灘島部分則有139位旅客滯留，預計明天將搭乘台灣虎航返台。

黃文卿表示，從媒體報導得知，遠航計畫取消5月底前中國及日韓航線等5條航線，但旅行社這邊最收到正式公文，大家都還在觀望，以取消的日本福島和新潟航線來看，幾乎是班班滿載，若遠航確定停飛，影響旅客數就有800人。

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