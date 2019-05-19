無預警取消航班 交通部：遠航承諾將第一時間告知旅客

2019-05-19 21:57

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空無預警取消大量航班，交通部民航局、觀光局今天召開應變會議，遠航承諾未來將在第一時問通知旅行社因應，遠航也承諾處理滯留衍生的必要費用；民航局表示，將維持每月1350小時的飛時上限，相信遠航已學到教訓，明天要求限期改善，根據後續處置狀況再決定是否開罰。

交通部次長祁文中表示，民航局表示為維護飛航安全，控管遠航MD機隊飛時，作法有助於保障消費者權益，交通部予以支持。針對遠航無預警取消部分航班所衍生的善後問題，遠航承諾未來會改善處理模式，若遇有類似情況，會在第一時問通知主管機關與旅行社，讓各方有時問因慮，並協助旅客疏運等善後事宜。

祁文中說，交通部已要求遠航必須落實消費者權益保護，在每月飛時1350小時管制下，擬訂6、7月班表，並於明天提出後績航班調控計畫，呈報民航局，避免對消費者的衝擊進一步擴大。昨天有1航班受影響、164名旅客滯留峴港，透過簽轉、轉搭等方式，已全數返台；今天也有1航班受影響、164名旅客滯留巴拉望，將透過簽轉、轉搭等方式，分3天於21日前返台。

祁文中說，5月21日以後受影響航班共29班，出境旅客因尚未出境，將由遠航退費處理，散客則由售票的旅行社或航空公司負責，團客由遠航合作旅行社處理；過程中衍生的相關費用，由遠航依契約支應。另外，針對旅客與旅行社補償，交通部要求遠航針對衍生航班簽轉、食宿或交通等必要補償，遠航已承諾處理。

他也說，考量飛航安全與旅客權益，交通部要求遠航必須落實飛時自主管理，並責成民航局提出精進作為，未來持續嚴格要求遠航依機師人力、航機故障維修能量與其他流管、延誤等因素，審慎保守規劃班表。

民航局長林國顯表示，民航局將維持遠航每月1350小時飛時上限，過去遠航控管不周，要求更精算航班時數，過去幾個月超時經深入了解，多為飛渡、流管等因素而延誤，必要情況雖允許，但應儘量避免超時。

他說，民航局將觀察遠航後續對於旅客的處理，視情況決定，明天先依法要求限期改善，否則依法開罰。

林國顯也說，106年3月開始限制遠航飛時，期間遠航飛機維持較佳妥善率，針對相關業者要求第一時間通報，已要求遠航更精緻處理，若因超時而須減班，必須先告知旅行社與旅客。相信遠航已經學到教訓，過去把航班安排太緊，一有航班未依班表正常運作，便容易超時，將要求遠航儘量保守排班，並嚴格審核。

祁文中補充，遠航應在每月1350小時上限內，涵蓋所有可能突發狀況，若為不可預期，應立刻提出航班調控計畫，若將影響消費者，必須向民航局知會，並告知旅行社，希望不要再有無預警臨時取消航班狀況。

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