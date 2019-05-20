民航局證實：遠航本週恢復日本航線3班、中國2班

2019-05-20 10:20

〔記者陳宜加／台北報導〕遠航無預警取消5月底前8條航線、31個航班，有旅客截至今天仍無法返台，交通部緊急介入，要求遠航限期改善，否則重罰300萬元。民航局證實，將滯外旅客送回國內為眼前第一要務，已同意遠航恢復福島、天津、太原共計5個航班。

遠航5月18日起至5月底，全面取消巴拉望、長灘島、峴港等3條國際航線航班；並預計5月22日起至5月底再取消日本新潟、福島、韓國濟州島、中國太原、天津等5條航線、共計31個航班，無預警取消引發爭議。

根據遠航規劃，原訂本周取消的日本、兩岸航線，民航局同意恢復福島3班、天津1班、太原1班，疏運滯外旅客。民航局副局長方志文表示，第一時間將滯外旅客送回國內是眼前第一要務。至於遠航6月班表，民航局將更嚴格審核，須更有預度。

方志文表示，民航局基於飛安考量而設定飛時限制，預劃班表均未超過上限，但實際飛行遭遇突發狀況導致超時；後續將更嚴格審查遠航航班安排，也提醒遠航考量機師人力、航機維護與本身營運狀況，妥適審慎安排。

他指出，過去數月民航局核定班表時，均針對遠航提出的航班規畫嚴格控管，但實際飛行仍有差異，包括天候因素、返航、飛渡、流管問題，預劃班表時無法預知，民航局仍希望在上限內審慎規劃，過去超時原因多為流管與天候因素。

方志文強調，限制飛時原因為希望遠航有更寬裕的航機維護時間，機師也要落實疲勞管理，遠航4月間一架ATR滑出跑道，因而調度MD機型補足，導致總飛時超時，5月上旬提醒遠航5月下旬班表調整，給予緩衝時間處理旅客問題。

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