「管理讓人頭痛」交通部撂重話：遠航限期未改重罰300萬

2019-05-20 09:32

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空無預警取消大量航班，交通部政次王國材今天表示，「這家航空公司管理讓人頭痛」，若遠航未限期改善，將重罰300萬元；並要求民航局加強即時監控措施，同時更嚴格監管遠航財務、飛安，並督促遠航儘快定案購機計畫。

王國材說，遠航8架MD機隊機齡均超過20年，基於飛安，設定每月1350小時飛時限制，遠航應以此安排班表卻未遵守，等到發覺超時，17日無預警停飛3天航班，造成旅客不便，民航局依民航法要求限期改善，否則開罰300萬元。

他說，民航局4月就已發現遠航5月班表可能超時，並已提醒遠航調整，但遠航並未遵守指示，後續必須調查，不允許開放旅客訂票後才取消。交通部也要求民航局加強即時監控、更嚴格監督，尤其飛出去、飛不回來，遠航應徹底檢討。

王國材坦言，遠航面臨最大課題為MD機隊老舊，且其中4架明年起就要強制汰除，雖將引進9架ATR新機、目前已有5架，但日前有1架滑出跑道而受損，遠航將執飛國際區域航線的MD飛機調度用於國內航線，才導致5月飛時超時。

王國材強調，遠航整體機隊老舊，民航局持續監管，但確實辛苦，「這家航空公司管理讓人頭痛」，基於安全，交通部已成立專案小組，監控遠航營運狀況，針對飛時控制、機隊與財務狀況嚴格以對，也要求民航局更嚴格執行監管。

他也說，經營影響機隊購置，遠航承諾明年引進新機，取代MD飛機執飛區域航線，但原訂引進波音737 MAX8出現問題，目前尚未提出替代方案，交通部已責成民航局督促遠航儘快定案，未來將更嚴格行動，不要等事情發生再處理。

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