苗栗西瓜躲過雨災！後龍推防偽標章 品質掛保證

2019-05-22 19:23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕日前連日暴雨，桃園、新竹地區西瓜損失慘重，而苗栗縣後龍、通霄、竹南鎮西瓜田由於地勢較高、加上砂質地排水性佳，未出現大規模農損；後龍鎮公所為確保鎮內高品質西瓜能穩定銷售，推出防偽標章，並新增QR Code，消費者可直接查詢西瓜生產履歷。警方也已啟動「護瓜勤務」防範宵小，確保瓜農能安心收成。

苗栗縣西瓜種植面積約196公頃，又以後龍鎮為主要產地，種植面積達161公頃，年產量近千萬斤，不僅外型又圓又大，口感沙脆味甜多汁，深受消費者喜愛，今年斤價預計破12元，可為後龍鎮帶來上億農產商機，現正進入熟成期，預計6月初可陸續採收。

日前梅雨襲台帶來豪大雨，全台各地多處瓜園泡水，損失慘重，苗栗縣雨勢不大，再加上得天獨厚的砂質地易排水，西瓜產量不受影響，但為避免在市場上受次級品魚目混珠影響銷售管道及價格，後龍鎮公所連2年推出防偽標章，作為後龍西瓜的「身分證」。

後龍鎮長朱秋隆說，今年公所製作9萬張防偽標章，並增設QR Code，消費者在購買西瓜時用手機一掃就可一覽生產履歷，品質有保障；標章即日起開放登記索取，至今已發出2萬多張，歡迎瓜農踴躍向公所申請。

雖然躲過天災侵擾，卻屢傳出宵小偷竊熟成西瓜的案件，讓瓜農們人心惶惶，竹南警分局說，日前已逮捕一名偷瓜賊，並且啟動「護瓜勤務」，除了加強轄區瓜田巡邏，也宣導農民間守望相助的觀念，發現可疑人士立即記下特徵，提供警方查緝。

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