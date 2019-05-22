蘇花改挖隧道意外引出泉脈 地方盼打造「戲水天堂」

2019-05-22 14:44

［記者張議晨／宜蘭報導］1990年代，北迴鐵路開挖隧道時挖到泉脈，泉水被引到東澳溪，意外誕生「東岳湧泉」，成夏天消暑勝地；無獨有偶，蘇花改東澳隧道工程挖到泉脈，泉水引至蘇澳鎮永樂地區，水量豐沛且終年未斷，鎮公所與鎮民代表會勘查後，認為具開發價值希望打造另處戲水天堂；鎮長李明哲，公所已著手規劃，會再與相關單位討論。

這處湧泉位於蘇花改東澳隧道正下方，泉水源頭為東澳嶺週邊山脈，根據氣象局資料，該地區年雨量超過7000毫米，曾居全台之冠，早期就有民眾取水飲用、灌溉紀錄。

2012年蘇花改東澳隧道開工，工程曾一度截斷水脈，但隨隧道完工通車，工程處將山體水脈引自永樂一帶，讓湧泉再現，不僅水量比過去更豐沛，湧泉水終年未斷。

蘇澳鎮代會主席歐進義指出，湧泉從隧道開通後，至今從未斷過，且水量比早期民眾取水時還要大、還要冰涼；泉水來自東澳嶺，周邊完全無人為汙染，但泉水出水道後，卻直往下游流去相當浪費，他要求鎮公所著手規劃，希望可打造成旅遊亮點

今鎮民代表會邀集週邊里民、李明哲前往現勘，初步簡報未來規劃方向；按鎮公所計畫，除開發湧泉外，還會以永樂里玉尊宮為中心，規劃烤肉、戲水及兒童遊憩區希望打造成蘇澳另座遊憩景點。

李明哲指出，湧泉周邊住戶少，也無大型工廠，長久以來沒有受到汙染，目前公所已提出初步規劃，會盡速擬出規劃案，著手展開設計等工作。至於土地，則會再邀集相關單位討論，希望爭取公路總局等單位同意，讓鎮公所放心開發。

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