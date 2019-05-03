大台北-花蓮直達客運 蘇花改全線通車後上路

2019-05-03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蘇花公路山區路段改善計畫將於明年春節前正式通車，交通部核定大台北地區往返花蓮客運路線的經營業者；南港—花蓮市由台北客運、統聯經營，板橋—花蓮市由首都客運經營，基隆—花蓮市則尚未有業者申請。

交通部說明，三路線預計配合蘇花改全線通車後開始營運，未來都規劃從蘇澳下交流道，再經台九線蘇花改進入花蓮。

身兼首都客運及台北客運總經理的李建文表示，根據申請規劃，南港—花蓮票價約三百二十三元，行車時間則約三小時三十分鐘；板橋—花蓮票價約三百五十元，行車時間在四小時內，都比台鐵自強號要四百一十九至四百五十七元便宜。但實際票價仍要以公總最後核定為準，且營運時也會推出各式優惠及回數票等。

東部地區交通較為不便，現階段前往花蓮，大多搭乘台鐵，但台鐵花東線車票受路線容量限制，尖峰時段總一票難求；客運雖有助分攤運量，但客源還需時間培養。

李建文表示，客運不是要與台鐵競爭，而是要透過隨到隨搭車的服務，提供民眾多一種選擇；像是台北客運、首都客運提出申請時，都規劃開夜間班次，凌晨兩點、三點都還發車，方便從花蓮北上台北讀書的學生，凌晨搭車即可如期返校；趕搭早班飛機旅客，也能利用夜間班次成行，不用提早一天出發。

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