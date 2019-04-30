蘇花改最高排氣隧道貫通 仁水工程進度逾82％

2019-04-30 15:06

［記者王峻祺／花蓮報導］蘇花改仁水隧道在去年11月貫通後，工程進度不斷超前，8座隧道中的最高1座排氣、排煙隧道已於月底順利貫通，總進度達82.81％；公路總局表示，有信心能在預期內達標，如期如質於明年春節前全線通車。

位在花蓮縣境內的仁水隧道，北起台9線167K+716附近台鐵和仁車站西側，南迄台9線171K+730附近的大清水休憩區，總路線長3.5公里，其中隧道約占2.9公里，103年開工後，預計今年6月底完工，並接續機電工程收尾作業。

但因南洞口位於大清水休憩區，附近地形陡峭，並無腹地可設置洞外機房，公路總局除在隧道內設置電氣及2座排氣、排煙機房外，另開挖1座全長約102公尺，寬5.2公尺、高4.8公尺，仰角20度向上的排氣、排煙隧道。

蘇花改工程處和中工務段長賴欽銘說，排氣、排煙隧道出口處距離地面46公尺，是蘇花改計畫中最高的1座排氣、排煙隧道，因受限於施工順序及動線，排氣、排煙隧道須於最後階段才能進行開挖，也成了仁水隧道能否如期通車的要徑。

他說，排氣、排煙隧道斷面小出碴不易，施工機具需設有防滑裝置，避免滑落造成工安意外，因此開挖時遠較一般隧道更加困難且耗時，其間雖亦遭受崩積層抽坍影響，但經施工團隊努力順利貫通，將朝通車目標大步邁進。

蘇花改「仁水隧道」是蘇花改8座隧道中的最後一座，因全線位於太魯閣國家公園境內，屬蘇花改隧道群中唯一的單孔雙向隧道，並配有一條與主隧道平行的3012公尺「安全疏散隧道」，共設8處避難聯絡通道；目前除是全台斷面最大的公路長隧道，未來還將開放摩托車通行。

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