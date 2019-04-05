連假首日 國五、蘇花改塞爆

2019-04-05

〔記者鄭瑋奇、林敬倫、江志雄／綜合報導〕今日清明連假第二天且是清明節，預計是掃墓高峰日。交通部高公局表示，今日國道車流量預估會達一百二十四百萬車公里、達平日車流的一．五倍之多。上午七點至下午三點將有五處重點壅塞路段，行車時間恐需平時三至五倍，建議民眾出發前先查詢路況資訊。

昨日連假首日，西部國道上午六點三十分、國道五號五點三十分就開始湧現車流，導致多處路段出現壅塞情況，北部多個路段車輛時速不到四十公里。中午十二點高乘載管制結束後又湧現車潮，包含國一楊梅—新竹、彰化系統—埔鹽系統、國三竹南—大甲、國五南港系統—坪林等，都出現壅塞。

國道五號、蘇花改車流爆大量，其中國五更從上午一直塞到晚間六、七點，不少民眾上網PO文，抱怨塞整天，昨天最低時速二十公里，一路走走停停。

高公局表示，許多要往宜蘭方向車輛，大多符合高乘載，加上國五車流量遠超出路線容量，壅塞情況很難紓解。國五今天上午七點至中午十二點將啟動南下高乘載管制，提醒用路人多利用北宜、濱海等替代道路，避免塞在車陣。

國五7至12時南下高乘載

今日預計清明掃墓高峰，國道疏運措施包含凌晨零點至五點免收費，國五上午七點至十二點，南港系統—坪林實施高乘載管制，全日封閉國一平鎮系統、埔鹽系統南下匝道等。

而預計上午重點壅塞路段將有國一楊梅—新竹系統、彰化系統—埔鹽系統、國三三鶯—關西、烏日—霧峰、國五南港系統—坪林；高公局表示，西部國道預期中午十二點至下午一點，車潮應會逐漸紓解，但國五預期恐要到下午三點後才會逐漸紓解，請民眾盡量避開壅塞路段。

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