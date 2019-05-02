蘇花改大台北往返花蓮客運路線核定 未來凌晨也有車可往返

2019-05-02 13:17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕隨著蘇蘇花公路山區路段改善計畫，將於今年底達通車標準，109年春節前正式通車，大台北地區往返花蓮的3條客運路線，交通部公路總局日前完成審議委員會報交通部後，昨已核定經營業者並通知公總；南港－花蓮分別由台北客運、統聯經營，板橋－花蓮則由首都客運經營，基隆－花蓮則未有業者申請。交通部表示，核定後業者將有6個月籌備期，會在蘇花改全線通車前就完成準備，預計將配合蘇花改通車一併開始營運。

東部地區交通不像西部那麼方便，現階段要前往花蓮，大多數都是搭乘台鐵，但台鐵花東線車票受路線容量限制，尖峰時段車票總是一票難求。公總表示，蘇花改全線完成後，預估3.5小時就能抵達花蓮，屆時就會有客運路線進場，提供民眾台鐵之外，另一種便捷大眾運輸選擇，讓東部民眾返鄉、旅遊更加順遂、安全，達成「公路到那裏，公共運輸就到那裏」的運輸無縫目標。

日前開放申請的國道客運路線包含「基隆－國道5號－花蓮市」、「板橋－國道5號－花蓮市」及「南港－國道5號－花蓮市」3條，當中板橋路線將提供2家業者經營，其餘路線各找1家業者；包含國光客運、統聯客運、首都客運、葛瑪蘭客運、台北客運等業者都有提出申請。3條路線都規畫從下蘇澳交流道，再經台9線蘇花改進入花蓮，公總表示，蘇花改全長38.8公里，其中高達33.1公里為橋梁及隧道，無法中途讓旅客上下車，道路性質與國道相近，且國道及蘇花改里程高於平面道路，因此歸類為國道客運路線。

身兼首都客運及台北客運總經理的李建文表示，目前尚未收到公總發文告知獲選，不過根據當初申請時的規劃，南港－花蓮票價約會在323元左右，行車時間則約3.5小時；板橋－花蓮票價約在350元左右，行車時間會在4小時內，都會比自強號便宜。不過實際票價還是要以公總核定為準，且營運時也會推出各式優惠及回數票等。

往返台北、花蓮民眾多習慣搭火車，客運客源還需要長時間配養，李建文表示，客運不是要與台鐵競爭，而是要透過隨到隨搭車的服務，提供民眾多一個選擇。另外，台北客運、首都客運在提出申請時，當有說要開夜間班次，預估凌晨2點、3點都還會有車能讓民眾搭乘，李建文指出，未來從花蓮北上台北讀書的學生，返家時可在家中待久一點的時間，當天凌晨在搭車即可；趕搭早班飛機旅客，也能利用夜間班次不用提早一天出發。

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