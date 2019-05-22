突破全球！成大團隊研發光控多位元記憶體

2019-05-22 12:52

儲存密度比市面上記憶體高出100倍

〔記者簡惠茹／台北報導〕全球革命性突破！成大團隊開發出光控多位元記憶體，以多鐵性材料「鐵酸鉍」加上獨步的光控技術存取資料，儲存密度可比既有市面上記憶體高出100倍，研究受到國際肯定，本月登上物理界排名第一的國際期刊「自然材料」。

成功大學物理系助理教授楊展其和教授陳宜君團隊，突破記憶體傳統0和1的儲存方式，以多鐵性材料鐵酸鉍開發出光控多位元記憶體，具有8種記憶組態，研究成果本月6日登上國際頂尖期刊「自然材料」（Nature Materials），在物理學界排名第一的期刊。

楊展其表示，鐵酸鉍是一種多鐵性材料，本身具有3種鐵序性，包含鐵磁、反鐵磁和鐵電，而磁性包含N極和S極，電則有正負電，因此利用這3種特性可以做出3位元、8種記憶組態，搭配多位元演算法的話，理論上單位體積儲存密度，可以比現在的矽晶做的記憶體，大上10倍到100倍。

團隊採用光控技術來存取資料，楊展其說，現在的記憶體讀取和寫入資訊，是透過電壓來改變材料狀態，但是這樣一來還要進一步設計電路，團隊提出關鍵光控技術，以光照的方式來存取資料，利用光撓效應控制記憶體，透過光照產生的局部形變進而控制鐵酸鉍的多位元記憶組態。

楊展其指出，由於材料長好後本身就是元件，所以不需要複雜電路設計，還可以同時調控多位元記憶狀態，可以大幅縮小記憶體體積，提升存儲效益，使材料能直接導入量子儲存、量子通訊領域。

陳宜君表示，而且相較現在商用非揮發性記憶體，仍會因為斷電時間長而損失資料的問題，鐵酸鉍記憶體可以更加穩定，不插電就可以保持記憶，而且溫度超過攝氏400度也可以維持記憶組態。

楊展其和陳宜君今天在科技部舉行成果發表會，兩人都是台灣本土培養出來的學者，楊展其是交通大學材料博士、陳宜君是國立台灣師範大學物理博士，年僅32歲的楊展其更是成大物理系最年輕的老師，並拿到科技部愛因斯坦計畫補助，楊展其感慨的說，這次可以成功在自然材料期刊刊登，對他來說還有一個重要的意義，證明台灣本土研究人才在世界頂尖研究可以佔有一席之地。

楊展其也指出，文章第一作者劉懿德和共同作者吳沅致，他這兩位學生，也因為這項研究，被國外研究機構邀請去做研究，劉懿德將前往美國國家實驗室，吳沅致則是受到瑞典同步輻射研究中心邀請。

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