全球首創藻類DNA監測水質 成大團隊助菲最大湖找出毒素

2019-02-20 11:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕成功大學教授林財富研究團隊全球首創以DNA檢測藍綠藻方式監測水源，檢測速度比傳統顯微鏡快30倍，更協助菲律賓進行第一次大規模水質調查，查出菲律賓最大湖貝湖藻類毒素超標200倍。

成大環境工程學系特派教授、水工試驗所長林財富團隊首創以DNA檢測方式監測水源，整合有害藻類快速監測技術與水源水廠處理技術，成功建立水源有害藻類預警與處理系統，技術更在2016年推廣到菲律賓，為菲律賓進行第一次大規模水源調查，今天在科技部舉行研究成果記者會。

傳統監測方式耗時費工，林財富說，傳統水庫水質監測和藻類分析，都是以顯微鏡方式檢測，但是一個樣本就耗時一個小時，需要專業才能判斷藻類類型，而且緊密堆疊難以分辨，目前全球幾乎都還是以傳統方式進行檢測。

林財富指出，團隊整合光學、分子生物學和免疫學分析技術，可以在水庫現場針對產毒及產臭的藍綠菌，進行定量分析，3小時就可以完成96個樣本檢測，比傳統方式具有快速、準確的優勢，有效提升對藻華及毒素監測的時效性。

林財富表示，這個技術還能評估水體藻類毒素與臭味物質的潛在風險，結合水廠處理技術，提供水庫及水廠現場藻毒素和藻臭味代謝產物釋出的評估依據，藉此更精確推估相處理費用。

這項DNA分析技術除了已經應用於全台29座水庫，測試超過500次以外，也在菲律賓完成3次測試，林財富指出，技術更獲得美國、澳洲和泰國等國家合作與國際計畫支持，多篇文章刊登在國際環境工程領域中排名最高的期刊。

林財富執行這項研究已有10年的時間，除了進行全台水庫監測，2016年他也帶著這項技術深入菲律賓貝湖，貝湖面積超過900平方公里，是菲律賓第一大湖，但是在林財富研究團隊進行檢測前，菲律賓尚沒有技術和大規模水質調查計畫，透過林財富團隊的檢測，查出貝湖藻類毒素濃度已經超過世界衛生組織飲用水標準200倍。

林財富說，在科技部補助支持下，團隊在菲律賓建置台菲聯合水質研究中心，協助菲律賓進行第一個水源中產毒、產臭藻，毒素及臭味水質調查研究，並協助菲律賓建立第一個自來水藻類、毒素及臭味分析實驗室，台灣廠商更在去年捐贈移動實驗室，並培訓菲律賓水質專業人員。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/