奪命噴槍 手把、噴嘴皆驗出3歲娃DNA

2019-02-13

〔記者洪定宏、蔡清華／高雄報導〕因噴槍致死的3歲鄧姓女童命案，餘波盪漾，她的父母隔空互嗆，但檢警謹慎釐清死因，採集噴槍的微物跡證，經過高市警局鑑識中心多日比對，確認噴槍手把及噴嘴，都有女童的DNA。不過，這項證據無法說明是女童主動接觸、使用噴槍？還是被動受到外力介入？只是客觀證明女童「曾接觸過」罷了！

無法說明父女誰主動拿取

警方強調，鄺姓父親供詞及監視器畫面都已證明鄺男使用過噴槍，所以無須採驗他的DNA；指紋則因噴槍表面凹凸不平，都無法採集。

另外，是否要對鄺男測謊？警方指出，不僅需要檢方同意，更要鄺男同意，且測謊結果，僅供參考，檢警尚未討論此一方法。

因為部分輿論仍質疑案情不單純，紛紛認為3歲小孩不夠力氣長時間自己按壓噴槍，加上生母鄧女的指控，檢警採集噴槍的微物跡證，確認噴槍手把及噴嘴，都有女童的DNA。

警方強調，這項證據無法說明是女童主動接觸、使用噴槍？還是被動受到外力介入？只是客觀證明女童「曾接觸過」罷了！

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