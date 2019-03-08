真是佛心！ 企業支持成大「成星招生」扶弱

2019-03-08 14:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學「成星招生計畫」，提供弱勢學生進入成大就讀，扭轉人生、貢獻已力。1家全球半導體產業龍頭公司旗下基金會支持成大理念，108學年起以「成星招生計畫」的大1新生為對象，提供5個獎學金名額，每名10萬元，若符合持續獎助條件最高可領至畢業，盼學子專心學習，發揮潛在實力，創造美好人生。

成大106年學年度起於大學個人申請入學管道新設「成星招生計畫」，每年提供50多個弱勢生名額，是全台大學提供扶弱管道名額中最高，累計106、107學年度共錄取近百名學子，目的提供弱勢學子翻轉未來的機會。

成大教務長王育民指出，錄取1名在資源不足環境下成長的璞玉學生，確實可能會排擠1位成績好的學生進入成大的機會，但換個角度來看，1個來自教育資源充裕的學生，1位在資源較缺乏環境下成長的學子，都在成大接受教育、培育成為可能改變世界的未來人才，哪1個較符合翻轉的定義？

成大資訊系教授蘇文鈺表示，很多孩子的心被他們所處的環境綁架，只要有人願意花力氣去解開繩索，他們的能力就會被釋放出來，在美國有多所頂尖大學，每年提供近5％的名額給家庭貧困的孩子，這完全無損學校的學術地位，成大「成星招生計畫」比繁星推薦更具有「扶弱」精神。

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