遊客銳減 龍泉酒廠關餐廳搶進代工市場

日本品牌「SHUN MUGI」由龍泉觀光啤酒廠代工。（記者邱芷柔攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2019-05-22 11:14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「餐廳每年賠600萬，只好先收起來！」2005年在屏東內埔鄉落成啟用的「龍泉觀光啤酒廠」，是台灣第一家民營啤酒廠，佔地達8.6公頃，除了釀酒外也以啤酒入菜，結合餐廳、燒烤屋多元化經營，但近年遊客量大減，平日整間酒廠只剩下員工，繼燒烤屋在3年前關門後，餐廳也在去年5月正式熄燈，龍泉酒廠守住本業，除了自家啤酒，更與日本、荷蘭大廠合作搶進代工市場。

龍泉觀光酒廠由三洋維士比集團投資打造，廠區內除了免費的啤酒試喝，還有導覽服務，並推出青啤豬腳、啤酒養生蛋、啤酒香腸、啤酒雞、啤酒滷味等啤酒副產品，但近年酒廠觀光熱潮勇退，偌大的酒廠目前對外營運部分僅剩下自有品牌展售區。

龍泉觀光酒廠副廠長鄭明政說，餐廳與燒烤屋屬於服務性質，原本是希望搭配觀光酒廠進行多角化經營，但近年受到年改、一例一休到酒駕取締等影響，間接讓遊客量大減，過去遊覽車一輛接著一輛湧入的榮景不再，以餐廳來說，每個月光成本就要投入約50萬，大環境的變動下決定暫停周邊服務。

全盛時期的龍泉觀光酒廠，曾舉辦啤酒節活動，並邀請五月天等大咖藝人到廠區演唱，無論平假日都能看見觀光人潮，近年急流勇退，龍泉觀光啤酒廠除了維持自有品牌的銷量，更轉進代工市場。

鄭明政說，龍泉酒廠除了是台灣青島啤酒的主要產區，另外還有龍泉系列啤酒，近年也與屏東小琉球業者合作，推出只有在小琉球喝得到的「卡布敦啤酒Captain Beer」，同時搶進代工市場，包括海尼根旗下的「Tiger」及銷往日本的「SHUN MUGI」。

台灣每年啤酒銷售量約35萬至40萬噸，龍泉觀光酒廠的啤酒市佔率約3%，鄭明政指出，很多國際品牌考量新鮮度與成本後，都會委由當地啤酒工廠代工，像是海尼根在日本是由麒麟啤酒代工，龍泉酒廠的技術與設備受到肯定，因此吸引國外大廠合作，像是銷往日本的啤酒就佔了全場產量的1/4，提升產能利用率。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台灣每年啤酒銷售量約35萬至40萬噸，龍泉觀光酒廠的啤酒市佔率約3%，近年積極搶進代工市場。（記者邱芷柔攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「龍泉觀光啤酒廠」近年遊客量大減，平日整間酒廠只剩下員工。（記者邱芷柔攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

屏東內埔鄉的「龍泉觀光啤酒廠」是台灣第一家民營啤酒廠。（記者邱芷柔攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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