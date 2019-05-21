調降地價稅 中市議員要求召開臨時地價評議委員會

2019-05-21 22:29

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕選舉時承諾調降地價稅，而地價稅課稅基礎的公告地價將在明年1月1日公告，市議員朱暖英今日要求市府今年召開臨時地價評議委員會，定調不漲地價稅，以免市民認為市長政見跳票。

朱暖英表示，2016年台中市地價稅暴漲，西屯區漲幅101.29％，名列第1，排名第2的南屯區也漲了86.72％，許多民眾無力負擔高額稅款，導致市府無法順利完成課徵，因此在台中市地方稅中，地價稅欠稅金額最多。

朱暖英說，盧秀燕選前承諾調降地價稅，地政局應在今年召開臨時地價評議委員會，及早完成降稅政策的決議，若等到明年1月1日新的公告地價出爐，才適用新稅率，難保市民會不會就此認定是市長政見跳票。

市議員黃馨慧也表示，盧秀燕選後只以「輕稅簡政」回應地價稅調整方向，雖然地價稅是由地政機關訪視查核現況後，資料交由地價評議委員會審議共同決定，但最終還是由市長拍板決定調整幅度，因此，希望調整幅度一定要讓市民有感。

地政局長吳存金表示，台中市地價評議委員會下半年將展開評定作業，公告地價調整由各地政事務所依蒐集的實價登錄資訊及地價動態情形，綜合考量地價均衡及社會經濟狀況，並依近2年查估市價變動情形進行調查，市府將審酌市民稅賦負擔，多方考量各項因素審慎評議，希望兼顧稅賦公平及地價合理性，同時減輕民眾繳稅壓力。

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