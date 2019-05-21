國軍欲收回「沉睡山中的海狸」 賽夏族人盼原地保留

2019-05-21 18:37

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕已故陸軍少校劉傳集於1978年駕駛軍機執行任務時，不幸於苗栗縣南庄鄉向天湖附近撞山殉職，日前遺孀相隔多年回到傷心地招魂，國防部也規劃將軍機殘骸收回，象徵「任務結束」。但當地居民則希望能予以原地保留，作為歷史現場的記憶，並可設立紀念碑供人憑弔，國防部將彙整各方意見後再做研議。

時任時任陸軍觀測中隊副隊長的少校劉傳集與上尉陳高才，駕駛編號8012的U-6A觀測機執行任務時，於南庄鄉向天湖附近山區失事，劉傳集當場死亡，陳高才受傷，而軍機殘骸則一直遺留在失事山林間，直至近年才被山友發現這架「沉睡山中的海狸」。

本月初淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪帶著劉傳集遺孀黃雲珠到失事地招魂，事後軍方也發表聲明，將全力協助辦理申請劉傳集入祀地方忠烈祠相關事宜，並規劃於航空601旅龍城公園建立紀念碑；近期則擬將機骸收回公園內，不僅供後人憑弔，也象徵宣告任務結束。

但與軍機殘骸共存41年的向天湖賽夏族部落則希望能原地保存；東河村長風木基表示，族人多年來努力保持軍機原貌，更開闢山道使登山客可以到場緬懷英靈，對部落而言已是共同生活與記憶的一部分，期盼能將機骸原地保存，作為珍貴歷史現場。

風木基說，原地保留軍機是經部落開會討論後的共識，而過去國防部對失事飛機不聞不問，皆由族人守護，如今軍方突然要移放機骸，盼也能尊重部落建議。軍方已與當地居民召開多次會議，承諾會將地方意見帶回研議。

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