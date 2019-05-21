台東縣議會舊址閒置 議員促解除歷史建築、拆屋活化

2019-05-21 16:50

［記者黃明堂／台東報導］台東縣議會舊址於2014年列為歷史建築，卻閒置荒廢，縣議員今天要求解除歷史建築，以活化土地；文化處長鍾青柏表示，當前爭取經費整修做為演藝館，但民意機關若決議解除，他可以接受。

縣議會舊址位於台東市更生路，興建於1964年，議會在1998年搬遷後，多數時間處於閒置狀態。年代雖然才50餘年，但交錯層次的窗戶設計有效防風防塵，具技術史價值並呈現地域風貌，更是台東縣民意最高殿堂，因此在2014年5月被縣府指定為「歷史建築」。

不過，列為歷史建築後，爭議不斷，除了閒置荒廢，包括市公所等單位認為此地位於黃金地段，應拆屋活化土地，帶動地方發展。

縣議員陳志峰指出，舊議會現在成了遊民聚集、垃圾亂丟之地，都是因為被「歷史建築」4字框住，才造成利用困難。

鍾青柏說，正向文化部爭取4000萬元，要進行原貌整修，未來做為演藝館，供藝文團體使用，設計圖也畫好了。陳志峰質疑：「台東演藝場所還不夠多嗎？」他認為解除歷史建物，活化土地，對地方才有幫助。

鍾青柏，國內少有歷史建築解除的案例，縣議會舊址如果解除，勢必引起很大的討論，但他個人可以接受陳志峰的看法，如果民意機關決議解除，行政機關可以將專業堅持降到最低。

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