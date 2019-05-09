宜蘭化龍一村啟動修復 明年底完工

2019-05-09 14:32

［記者林敬倫／宜蘭報導］已登錄為歷史建築的宜蘭市化龍一村舊眷舍群修復工程，今舉行開工破瓦典禮，要變身為宜蘭舊城歷史文化與眷村故事的展館，全案共斥資7800萬元，預計明年底完工；宜蘭縣長林姿妙指出，盼化龍一村未來能串連幾米公園等景點，帶動地方觀光發展。

化龍一村面積2.67公頃，其中0.7公頃為舊眷舍群，是宜蘭最早的眷村，文化局針對化龍一村保留的8間老建築，向文化部爭取到7800萬元經費修復，要轉型為歷史展覽空間，並進行周邊環境綠美化，全案分3階段進行，預計明年底完工。

宜蘭縣政府今舉行「化龍一村舊眷舍群」修復工程開工典禮，林姿妙及宜蘭市長江聰淵共同破瓦，象徵工程啟動；林姿妙指出，化龍一村位於宜蘭舊城最精華的地區，鄰近南門林園、宜蘭美術館、演藝廳、宜蘭酒廠、新月商圈及幾米廣場等景點，未來修復完成後，盼成為體驗歷史文化與城市美學的銃要節點，串連周邊景點，成為縣內新的觀光亮點

江聰淵指出，化龍一村是宜蘭舊城僅存的素地，園區有日式建築、國民政府時期的建築群，過去有價值的木框或文物被不肖人士偷走，僅存的建築富含意義，絕不能再流失，園區內能設置眷村文物館，符合地方期待。

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