歷史建築「豐原林務局宿舍群」 遲未修復挨批

2019-05-02 18:35

〔記者歐素美／台中報導〕「豐原林務局宿舍群」於2015年公告為歷史建築後，由東勢林管處代管，遲未進行修復，引發地方質疑，台中市文化局表示，目前正進行細部設計，預計年底即可完成，修復經費粗估高達1.3億元，未來修復完成後將作為推廣漆藝與糕餅等特色產業之用。

「豐原林務局宿舍群」為東勢林管處舊員工宿舍，具有90多年歷史，為檜木木造結構，原有7棟，2013年遭祝融燒毀1棟，2015年市府公告登錄為歷史建築，但遲未進行修復，殘破不堪，宛如廢墟。

豐原區陽明里長魏明標表示，宿舍荒廢後，曾遭不肖人士竊取檜木，甚至淪為遊民棲身之所，近年雖築起鐵皮圍籬，但殘破宛如廢墟，他曾建議相關單位拆除原增建部分作為主體建築的修復材料，但這幾年一直沒有進展，再空轉下去，宿舍就倒光了。

東勢林管處表示，「豐原林務局宿舍群」為國有財產署所有，東勢林管處只是代管，僅能就現況維護，定期除草及以鋼架支撐與架設帆布，防止屋頂坍塌漏水，台中市政府有意活化再利用，已向國有財產屬申請代管，目前正辦理撥用程序。

台中市文化局秘書室主任許智順則表示，去年已向文資局申請1300萬元經費，委外進行細部設計，預計年底完成，粗估修復經費高達1.3億元，未來修復完成將作為發揚木漆藝文化等推廣在地特色產業之用，規劃有靜態展示區、戶外休憩空間、工藝手作教室、商品展售區等。

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