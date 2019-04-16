化龍一村舊眷舍群 宜縣將砸重金修復

2019-04-16 16:58

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市化龍一村舊眷舍群是縣內歷史建築，因年久失修，縣府文化局爭取到文化部補助，將斥資7800萬元修復，除要針對環境綠美化，也要利用整修後館舍展出宜蘭舊城的歷史文化與眷村故事，盼建築群成為與縣民生活緊密結合的歷史場所；宜蘭縣副縣長林建榮指出，老眷村重新活起來，一定會成為受人矚目的觀光亮點。

化龍一村面積2.67公頃，其中0.7公頃為舊眷舍群，現為機關用地、國防部所有；2009年由縣府提案辦理都市更新，50％土地變更為商業區，計畫引進複合式商場，另50％回饋作為公設保留地，但因地方憂心商場進駐將對市區交通產生衝擊，反對開發案，全案胎死腹中。

由於化龍一村保有許多老建築及老樹，目前暫由縣府工旅處與國防部簽訂代管契約，並爭取到中央「城鄉風貌」1200萬元經費，要將化龍一村打造成「有機水綠生活公園」，保留綠地、增設兒童遊戲區，西後街、武營街人行道也會重做，並規劃61格汽、機車停車位，要讓化龍一村成為新景點。

除「有機水綠生活公園」，縣文化局針對化龍一村遺留的8間老建築，向文化部爭取7800萬元予以修復、改善，轉型歷史展覽空間，並進行周邊環境綠美化，全案分3階段進行，預計明年底完工。

縣府文化局長宋隆全今於縣務會議指出，眷舍因太久沒有人住，多有損壞，待修復過後，將要設立日式眷村風貌所、二戰故事館、眷村故事館及城市故事館等展館，恢復舊眷村歷史原貌，找回過去的記憶，眷舍間的廣場，搭配工旅處的公園，也能成為縣民休憩的場域，希望這些舊眷舍能成為與縣民生活緊密結合的歷史場所。

林建榮說，眷村文化在台灣是很特別的文化，但現今很多老眷村沒落後，逐漸閒置，甚至已經消失，能像化龍一村一樣保存完整，並有其他規畫的非常難得，化龍一村鄰近宜蘭酒廠，附近觀光客本來就多，相信舊眷舍修復完成後，絕對能成為另一個觀光亮點。

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