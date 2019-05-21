竹市端午龍舟賽 60支隊伍爭奪錦標

2019-05-21 13:30

〔記者王駿杰／竹市報導〕「2019新竹市端午嘉年華」將於6月2日預賽、7日決賽在漁人碼頭舊港水域登場，今年共計超過60支隊伍組隊，角逐龍舟奪標賽桂冠，新竹市長林智堅今天主持龍舟賽祈福暨點睛淨港儀式，他說，去年適逢漁人碼頭水域再造計畫，讓龍舟競賽停辦一年，許多人磨刀霍霍、迫不及待要大展身手參加今年的活動，希望今年活動能順利進行。

林智堅今為龍舟點睛後，隨後也進行淨港儀式，他說，今年端午龍舟競賽報名十分踴躍，參賽隊伍超過60支，包括有園區工程師、在地社區團體、學生等，歷年的常勝軍警察局與消防局也磨刀霍霍，準備大展身手，2日與7日邀請所有民眾一同來南寮漁港看精彩的龍舟賽，7日現場也會有熱鬧的端午嘉年華，準備多項美食與大家共度歡樂的端午佳節。

城銷處副處長林正光指出，今年端午龍舟嘉年華不僅有精彩刺激的龍舟賽事，7日當天消防局還有水上救生演練，民眾可於現場一賭直升機進行空中吊掛作業，以及打火弟兄展現平日訓練有素的急難救生演練，現場亦備有端午市集、街頭藝人表演等活動，熱鬧整個港區。

林正光說，今年端午嘉年華亦配合交通部觀光局春遊專案，民眾只要於活動指定地點拍照打卡即可免費兌換17公里海岸線單車體驗券或南寮在地漁貨組等，市府推出一系列活動和祭出好禮大放送，邀請全國民眾一同前來南寮漁港歡樂過端午。

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