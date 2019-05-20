紀念520日！ 田中鎮長說出多年秘密...

2019-05-20 22:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕您今天說520了嗎！彰化縣田中鎮郵遞區號是520（諧音我愛您），是全台最常收到「我愛您」的地區，今天5月20日，田中鎮公所與彰化郵局合作舉辦「來寫情書」及鎮歌「田中我愛你」發表活動，現場充滿濃濃愛意。田中鎮長洪麗娜到場參與盛會時透露，年輕時在外島當兵男友天天寫信寄到田中給她，信封上除了她的名字還有520的郵遞區號，彷彿是註定的愛情密碼，所以決定嫁給他。

田中鎮公所為讓民眾加深對「520」專屬感，近期舉辦母親節大聲公比賽，讓民眾可以大聲嗆愛，也採用田中子弟蕭聖諺、許期衡、陳顯鑫、謝沅錄共同創作的「田中我愛你」做為田中鎮鎮歌，希望透過生動的歌詞描述與年輕的曲風，讓大家看見田中。

田中的名叫我愛你！洪麗娜說，去年競選期間無意間聽到這首歌，當時就被「田中520」等歌詞所吸引，心想如果能當選鎮長，一定要將這首歌當鎮歌，後來順利當選，並利用520這天發表MV，創作團隊也將詞曲手稿及授權書交予公所，無償使用，相當感動。

洪麗娜說，520是田中鎮專屬代號，是最能透露愛意的密碼，對她更是具有意義的數字，田中鎮公所已規劃在高鐵田中站區打造更多520意象裝置跟愛情公園，讓遊客到田中就能愛上這裡。

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