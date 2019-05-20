戰俘營變流浪動物收容所 麟洛鄉民抗議反對

2019-05-20 14:49

〔記者葉永騫／屏東報導〕縣府農業處今天在麟洛鄉公所舉辦流浪動物收容所說明會，不但麟洛鄉民拍桌反對，屏東大學教授簡炯仁也認為，將重要的文史建物變成動物收容所會成為世界的笑話。

屏東縣麟洛鄉隘寮營區在日治時期曾是東南亞最大的俘虜營之一，佔地約3.7公頃，二戰時期日本改造為俘虜營，從南洋運來的各國戰俘先送到此地，再轉送台灣各地俘虜營工作，約有500~600名戰俘待過這裡，營區前還設有紀念碑，每年有來自國外的戰俘家屬前來憑吊，相當具有歷史性，現在縣府計畫闢建為流浪動物收容所，今天縣府農業處前往麟洛鄉公所大禮堂舉行施工說明會，沒想到引發地方民眾相當大的反彈。

地方村民認為，收容大量的動物將造成地方環境污染和衛生問題，加上動物的吠叫噪音讓人無法忍受，說明會還沒正式開，民眾就拍桌表示反對及抗議，讓現場鬧哄哄，縣府人員根本無法說明整個規畫案就不歡而散。

屏東大學教授簡炯仁則以文史的立場反對該計畫，認為麟洛戰俘營是台灣與世界各國連繫的一個管道和窗口，政府應該好好的利用、保存、規畫，甚致OT給民間廠商經營，做好文化歷史的保存，如果改成流浪動物收容所，戰俘營的後人會對台灣有那一種看法？會成為國際的笑話，縣府應該好好思考一下。

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