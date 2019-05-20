雙北上午時雨量飆大雨 氣象局：午後中南部山區留意豪雨雨勢

2019-05-20 10:02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕梅雨鋒面挟豪雨來襲，中央氣象局今天表示，今天上午鋒面已接觸到台灣北部陸地，今天上午雙北局部地區時雨量已超過50毫米，三芝地區時雨量更飆達71.5毫米。氣象局提醒，這波鋒面附近有許多中尺度雲系發展，顯示鋒面將帶來劇烈強降雨，今天上午以前中部以北要留意短時強降雨，午後鋒面南移，南台灣恐有豪雨等級雨勢影響，預估今天入夜後雨勢才會趨緩。

中央氣象局昨晚間首度啟動較大規模及教劇烈豪雨特報，每3小時提供各縣市定量降水預報。根據20日上午8點到21日上午8點的24小時雨量預測，包括竹苗地區、台中市平地、南投山區、嘉義縣山區、高雄市平地和屏東縣山區24小時累積雨量都上看300毫米，高雄市山區則有機會上看400毫米。

根據未來2日總雨量預估，高雄市山區累積雨量上看500毫米，屏東縣山區、嘉義縣山區、南投縣山區都上看400毫米。

氣象局資深預報員徐仲毅表示，今天上午這段時間鋒面移動到台灣北部上空，中部以北地區要特別留意短時強降雨、強陣風及雷擊等劇烈天氣狀況，中南部地區受海陸風符合效應也出現持續性降雨。

氣象局預估，午後鋒面往中南部移動，中南部可能出現豪雨等級雨勢，尤其中南部山區降雨持續，氣象局會視情況提出預警。

目前氣象局已針對北北基、桃竹苗和宜蘭發布豪雨特報，中彰投、雲嘉南、高屏、花東和金門澎湖則是大雨特報。另，也針對雙北發布大雷雨訊息。

徐仲毅說，今晚入夜之後，雨勢將由北往南緩和下來，預計要到深夜過後雨勢才會逐漸停下來，僅剩中南部明天清晨還有零星降雨。

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