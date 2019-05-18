9縣市大雨特報！ 高溫達33度、下午留意雷陣雨

2019-05-18 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（18日）受西南風影響，西半部和東北部有雨，氣象局於台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。

氣象局表示，今天台灣西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，清晨中南部地區已有局部大雨發生，但降雨型態較不像昨日桃竹地區降雨劇烈，午後在熱力作用加強下，各地有局部短暫雷陣雨，並有大雨發生的機率。溫度方面，各地高溫普遍在31至33度。

氣象局預估，週日（19日）台灣附近盛行西南風，各地天氣仍不穩定，西半部地區及東北部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有短暫雷陣雨，且局部地區雨勢可能會比較大。

下週一、下週二（20日、21日）有結構性較好的鋒面通過，各地天氣不穩定，將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，並且有局部大雨或豪雨發生的機率；鋒面通過後東北風也會增強，各地天氣也會轉涼，尤其在北台灣高溫約比週日下降約10度。

空氣品質方面，18日中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區多為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 - 34 28 - 36 30 - 34 27 - 34

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