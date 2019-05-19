明起鋒面可能挾豪雨報到 氣象局首度啟動劇烈豪雨預報作業

2019-05-19 23:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕梅雨鋒面週一恐挾豪雨報到，為提供民眾及各縣市災防中心提早準備，中央氣象局表示，連日豪雨及20日起鋒面影響，氣象局今天晚間8點30分啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，提供3小時定量降水預報及縣市雨量預報資訊，並逐3小時更新。這也是氣象局首度啟動該預報作業。

氣象局表示，17日至18日北部地區及中南部山區已有局部大豪雨，尤其南投山區有局部超大豪雨。週一鋒面通過，容易發生短時強降雨，明天清晨起中部以北、東北部地區及南部山區有局部大雨發生的機率，尤其新北市、桃園市、新竹縣及新竹市有局部大雨或豪雨發生的機率，要留意雷擊、強陣風，低窪地區慎防積水，連日降雨，山區亦應慎防坍方及落石。

氣象局說，5、6月是泛稱的梅雨季，期間要留意短短時強降雨，以及梅雨鋒面滯留台灣附近容易造成的長時間降雨。氣象局表示，因應汛期到來，只要觀測到有可能發生大規模或劇烈豪雨，期間氣象局將新增及更新雨量預報頻率，包括仿照颱風發布警報期間提供各縣市24小時和未來3天累積雨量；定量降水預報將從現在的每12小時及每6小時，新增為每3小時；上述兩項資訊每3小時更新一次。

去年823南台灣因熱帶性低氣壓影響，多處發生水災，總統府、行政院多次在不同場合指示氣象局，應針對非颱風影響，但可能造成的嚴重災害的天氣性統如熱帶性低氣壓，提供更即時的預報資訊，給民眾和防災單位做參考。

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