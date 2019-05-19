雨彈炸全台！深夜發布大雨特報 苗栗以北慎防豪雨

2019-05-19 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局晚間10點50分，對幾乎全台發布大雨特報，苗栗以北除台北市、宜蘭縣為大雨，其餘均發布豪雨特報，連江、金門縣也發布濃霧特報。

中央氣象局今（19）日晚間10時50分持續發布警報，對基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣等6縣市發布豪雨特報；對台北市、宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、嘉義市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、金門縣與澎湖縣等15縣市發布大雨特報；另外也對連江、金門縣發布濃霧特報，等於是全台都有天氣警報。

氣象局指出，17日至18日北部地區及中南部山區已有局部大豪雨，尤其南投山區有局部超大豪雨。明（20）日鋒面通過，易有短時強降雨，台灣各地區都有局部大雨或豪雨發生機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水；另外由於連日降雨，山區亦應慎防坍方及落石。

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