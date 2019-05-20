完整「煙囪雲」來襲！ 北台5縣市大雷雨警訊

2019-05-20 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕今（20日）上班時間北台灣雨勢驚人，氣象局針對苗栗以北發出豪雨特報，鋒面影響時程較預期提前，主要是鋒面前緣有對流發展起來，氣象局副局長鄭明典表示，北台灣上空被一片完整的「煙囪雲」所籠罩。

氣象局副局長鄭明典在臉書表示，從雷達回波可以看到，現在北台灣上空有一片個完整的「煙囪雲」，所謂的「煙囪雲」是指，這樣的對流系統，新對流胞會持續由頂點附近產生，然後往下風處移動，一團接一團，如同煙囪冒煙一般，當出現「煙囪雲」時，容易出現強降雨及雷擊等劇烈天氣型態。

「天氣即時預報」臉書粉絲專頁過去也曾以「可怕的煙囪雲」介紹這種天氣型態，通常在雨季或鋒面通過時，總是會有這種小型的天氣系統，對流都在一邊發展，並且往後擴散，長得很像煙囪，因此都稱它為煙囪雲或是楔型雲。

「天氣即時預報」指出，這種小型的天氣系統，卻是可能造成區域災害的主要因素，原因是煙囪頭的地方，是降雨最劇烈的地方，但是通常煙囪頭都「不太動」，因此降雨會「非常集中地下在同一個地方」，容易造成區域排水不及，而有淹水的災情。

目前「煙囪頭」正在桃竹近海，逐漸接近西北部，氣象局已針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣市等5縣市發布大雷雨即時訊息，在上午11點以前，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，新北三芝最近1小時時雨量高達83毫米，相當驚人。

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