國中會考》英語科回歸文法 補教師評析承先啟後

2019-05-19 17:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年國中教育會考英語科中，補教老師評析，今年考題回歸許多文法，考出不少時態運用，考生若僅看考古題恐疏忽，並看出大考命題趨勢，從去年考邏輯推理，到今年回考文法，提醒考生學習上，要先把根基打穩，才能接軌未來的跨科。

補教老師林熹分析，今年考題出現去年沒有的「時態」考題，甚至考出較難的過去未來式，不僅時態上的過去、現代及未來式等混合出題，部分考生容易疏忽，若沒有把英語放入情境，進行整合思考，較難解答，但認真學習的考生可獲得回報。

林熹說，考題上也偏生活化，如題組有出現如：觀光巴士旅遊行程規劃，或澳洲特有種鳥類的自然生態介紹，第26到28題更描述2個台灣傳統文化，紙紮人和相聲藝術，談論傳統文化的復興跟轉型等，認為出題用心，可吸引年輕世代的國中生深思。

但除了時態外，林熹也發現，今年考題出現了部分近年都沒考的文法觀念，考生考前抱佛腳也沒用，亦有部分誘答題，分析考題趨勢，從去年強調邏輯推理，到今年重視文法，代表雖然未來108新課綱要上路，但在語言學習上，仍須把根基打穩，才能接軌未來的跨科、圖表分析等，提醒學生面對英語不能放棄文法。

林熹認為，今年英語科鑑別度好，部分單字、連結詞的相關考題偏易，算放水，但最後一題的閱讀測驗考英國女王伊莉莎白的故事，就考出大量過去式時態，屬於難題；而今年考生在英語科要拿A++只能容錯2題，A+則容錯3到4題，A容錯4到5題。

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