國中會考今落幕 專家預測：17分即可望上北市公立高中

2019-05-19 17:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2019年國中會考今落幕，專家預測，受少子女化浪潮衝擊，即使部分學校減招，但在供大於求的狀況下，相比去年，除前四志願錄取分數沒有太大動盪外，要進入建中、北一女，連同作文至少要達33.8分，最好拿34分最穩健，但中段社區高中乃至於高職的錄取分數，就會往下掉，北市公立高中門檻約是測驗題17分、公立高職冷門科系則面臨「10分保衛戰」，測驗題10分就有機會錄取。

康橋國際學校課程總監卓意翔表示，近年考題難易度穩定，今年考生反應大概只有國文跟去年相當，其他普遍不會比去年難。他解釋，今年基北區的國中約7萬人畢業，由於學校減招速度仍難敵少子女衝擊，在供大於求的狀況下，相較去年，預估今年錄取分數將再往下探。

他分析，今年建中、北一女分數預估錄取門檻約在33分、作文五級分換算積分0.8分，即至少總積分要33.8才較有機會上錄取，能拿34分最穩健。

在師大附中部分，卓意翔認為女生的分數跟北一女差不多，要33.6跑不掉，至於男生，則因為今年沒有減招太多學生，跟去年相比還多了些名額，不像建中減招，因此預估拿33分應該就蠻有機會的；而中山女中、成功高中大概31.6分左右，跟去年差不多。

至於社區高中，卓意翔預估，整體而言，大直、麗山、中崙、板橋高中28分，和平、成淵、內湖高中25分，景美女中23分，北市比較偏遠的公立高中17分，市立復興高中15分。

至於高職部分，若以基北區高職第一志願大安高工來說，卓意翔表示，熱門科系如電子、電機、資訊科將近27分，其他類科維持20分；台北公立高職的冷門科系可能只要10分就有學校念。

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