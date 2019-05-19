國中會考落幕 考生帶笑出考場：終於鬆一口氣！

2019-05-19 15:38

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國中教育會考今天落幕，宜蘭有4668人報名，今上午考自然以及英文閱讀、聽力；考生認為自然科簡單，熟悉課本、基本觀念就有機會拿高分，至於英文難度稍高，需多花時間思考、作答。

國中會考18、19日登場，今進行自然、英語閱讀和英語聽力測驗，最後一科英文聽力考完後，隨鐘聲響起，教室內外歡呼聲此起彼落，面露微笑步出考場，有考生笑說「終於鬆了一口氣」。

最後一科英文聽力考完後，隨鐘聲響起，教室內外歡呼聲此起彼落，面露微笑步出考場，有考生笑說「終於鬆了一口氣」。

會考首節為自然科，考生謝丞祐指出，自然科偏重基本題型，地科、理化計算題目少，有些需要計算的題目，若將公式帶入，很容易就算出答案，考題比模擬考簡單，「有認真背課就很好拿分。」

至於英文閱讀及聽力，謝丞祐則說，英文閱讀許多單字超出考試範圍，部分考題需要參照前後文、答案，才能理解文義，題目稍難，要多花心力思考，否則容易落入陷阱；聽力部分則較為簡單，但後半部出題速度較快，只要一分心就聽不懂題目。

另名考生陳昶恩則說，自然科若有多背題型，分數很好拿，總體而言，比學校考試簡單，至於英文，聽力很簡單，但閱讀部分，則要累積足夠單字量、文化概念，才有把握拿高分。

教育處統計，今自然科缺考46人、閱讀42人，聽力則有74人，另有7件違規，其中1件為提前書寫，3件攜帶非應試用品，3件違反試場規則，是否扣分，預計明天開會討論。

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