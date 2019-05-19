國中會考自然科要高分 文字理解成關鍵

2019-05-19 15:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕國中教育會考自然科上午結束，補教老師楊過分析，發現今年考題出現許多課本沒有的「步驟」，同時考驗考生的文字閱讀理解力，若文字看不懂，可能就會變成考生心目中的大難題。

楊過表示，今年自然科出題比例在各科分配差不多，總共54題裡，圖表題有37題，計算題有6題，真正的難題約5題左右，但命題特色明確，要銜接108新課綱的素養導向，關鍵是要讓國中連接高中，因此跨章節、跨科目的題目越來越多，考生須用不同科目的工具來解題。

在題目方面，楊過說，今年許多題目考了許多課本沒有的實驗步驟，如24題是國中課程沒有的熱敷袋重複使用原理，題幹給2個使用步驟，考生需用本身的化學基礎，把文字敘述，轉換成化學式反應，才能解題。

在題組53跟54題也描述液體濃度調配實驗，寫出1到5個步驟，要考生分析該實驗液體最後的濃度、密度等，對楊過而言，看到大量題目在題幹上，很多步驟與文字敘述，考生要解題，需抓到關鍵字，更要理解題目考點，難題反而產生在「學生看不懂題目」，用上學科本質學能之前，就會卡住。

楊過分析，今年要拿高分，文字理解是關鍵，同時考生對自然科內涵的觀念與定義都要非常強，今年考題沒有特別難題，預估考生要拿A++的容錯題數約2到3題，A+僅容錯5題，拿A的容錯僅7到8題。

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