獨家》作品佔考題比例高 吳晟感歎「環保」不如「發大財」

2019-05-19 15:36

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年國中會考國文科再度出現詩人吳晟的作品，出題委員列出「去看白翎鷥」整首詩，考學生的賞析能力。

吳晟堪稱是國中會考、基測、大學學測的常客，今年他的作品再度「雀屏中選」，讓他憂喜參半，喜得是出題委員成為他的「知音」，憂的是「去看白翎鷥」是他90年代的作品，當年就已目睹白翎鷥棲地因工商業開發而破壞，但如今「發大財」的思維仍凌駕「環境生態保護」。

該考題列出「去看白翎鷥」整首詩，以選擇題方式要學生回答，作者為何把白翎鷥出現的地方視為「秘密」，第2題要考生賞析此詩，挑出何種形容是錯誤的。份量算是相當重。

吳晟說，很高興出題委員能選他的作品作為「題組」，這首詩強調的是「環保、生態」，當年他看到成群的白翎鷥產生很大的感懷。

他說，白翎鷥原本是農家的好朋友，再普通不過，但因為工、商業發展，化學農藥、肥料過度使用，白翎鷥的棲地頻遭破壞，族群數量越來越少。

他說，當年在西海岸經常可以看見白翎鷥棲息於防風林間，蓊鬱森林露出「白頭」，藍色的海洋驚見「白色波浪」，此情此景已難復見，這是創作的感懷。

吳晟表示，當年白翎鷥不僅見於防風林，也見於「保安林」，所謂保安林乃日治時期遺留下來，它像是平地田野的小土丘，主要作為平地防風，意外成為野鳥的棲地，但這些小山崙多數因工、商業的開發而夷平，鳥兒也失去棲地屏蔽。

吳晟感歎，工商業發展的大旗主導近代台灣的開發，許多森林、溼地、鳥類棲地漸漸流失，我們失去「這土地原本存在的美好」，辛勤工作的人們想要喘息、療癒卻要坐飛機到日本、東南亞甚至歐美等國家，這實在是很荒謬的事。

他表示，「發大財」至今仍凌駕「生態保育」，台灣何時才能像許多先進的歐美國家，「環境優先」成為人民的信仰，錢可以少賺，但地不能破壞，更何況追求土地永續價值是可以創造其它經濟利益的，環境生態保護絕對不會跟「發大財」相抵觸。

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