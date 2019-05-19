他當年基測國文滿級分 王炳忠：會考作文考題有問題

2019-05-19 17:11

〔記者林良昇／台北報導〕國中會考今天落幕，對於國文科作文題目，新黨「青年軍」成員王炳忠今在臉書發文表示，該題要考生表達對政府「青銀共居」政策的看法，「為政策背書的引導性太濃」，用一堆煽情感性的文字來為「政治正確」合理化，也自爆17年前他國中「基測」國文是60分滿級分。

王炳忠在臉書發文表示，國中會考落幕，其中國文科作文題目「沒有題目」，要考生表達對政府「青銀共居」政策的看法。但說是發表看法，但引言已表明要考生寫下「有什麼期待」，有記者及老師質疑，為政策「背書」的引導性太濃。

王炳忠也說，補教界單刀直入告訴大家這是考試不是社論，要拿高分就得緊扣引言要求的多談「感受」，多用生動有畫面的文字講與長者「相處」的「經驗」，甚至有人說得更白，即便阿公明明在窗外陪考，也要在文中「睹物思人」，懷念阿公「在世」的「情景」一番，才能賺人熱淚，容易吃香。「這種號稱是要開啟孩子思辨能力的作文考法，真的能開啟獨立思考嗎？」

時間壓力下作答 只是教孩子「選對邊」

王炳忠認為，安排不同世代、沒有血緣的人共居一起，這是牽涉多個層面的社會問題，如果不期待孩子談得深，只是用一些「感受」來形成「看法」，就可大力「吹捧」某個「政策」一番。

「17年了！當年國中『基測』國文60分滿級分的我，講講我的一點『看法』！」王炳忠批評，要在時間壓力下快速發表看法，無疑只是教我們的孩子從小就懂得如何「選對邊」，然後用一堆煽情感性的文字來為「政治正確」的一邊合理化罷了！

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