國中會考「青銀共居」好難？補教師提拿高分秘訣

2019-05-19 13:33

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國中教育會考國文寫作測驗首次出現無題， 以「青銀共居，好家哉？」引題，讓許多考生直呼「好難」；國文補教老師柳詠表示，考生須抓緊題綱，以年輕人與銀髮族的「互動」為重點，根據自身經驗與觀察，透過生動具畫面的文字敘述完整故事，若能述之以情夾帶簡單議論，拿高分不是難事。

柳詠指出，今年國中會考作為108課綱起始的前哨站，扣緊培養學生「帶得走的能力」核心，未來的作文考題可預期將會更加開放多元，目的在於訓練學生思辨能力，而考題的發展也將引領教育走向，師生們的課堂互動不該再限於過往尋求「標準答案」模式，老師及家長更應該刺激孩子們對各項議題的獨立思考。

以今年「青銀共居」為例，柳詠說，命題反映台灣正處於高齡社會現象，但國中考生不須陷入議論文迷思，反而可訴諸情感文字，將自身經驗或過往的觀察，用生動筆法帶出文章畫面及可看性，扣緊與銀髮長輩「互動」的題旨，預料將可拿到不錯分數。

柳詠認為，國中生的程度還難以做出夠深度的社會論述，面對此開放性題目，不必先入為主以自身較弱的議論文做發揮，以免在論述的過程暴露思辨謬誤，反而容易失分，建議可以與爺奶或三代同堂互動的經驗作為文章核心架構，從中延伸個人的價值觀點，例如「溝通」、「包容」等，將可拿到高分。

柳詠也提醒，新課綱上路後，未來該類型考題將成為趨勢，老師及家長也應該打破單向教育的模式，更著重學生們面對問題的想法，激發孩子們在面對不同議題的思辨能力，從「不要想那麼多」改變成「你覺得呢？」讓孩子養成思考能力，未來在上考場時才可從容發揮。

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