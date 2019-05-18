糖鐵新營鹽水線110週年慶生 為國家級綠道暖身

2019-05-18 22:55

〔記者楊金城／台南報導〕糖業鐵路第一條經營載客的營業線「新營─鹽水線」，今年5月20日將屆滿110週年。各界今天下午為糖鐵新營鹽水線110年在新營鐵道文化園區提前切蛋糕慶生，並為即將啟動的「糖鐵國家級綠道計畫」暖身，希望更多人關心保存及活化珍貴的糖鐵文化資產。

包括台南市長黃偉哲、立委蘇治芬、葉宜津、前國發會副主委曾旭正、台糖副總經理洪火文、新營社大、台灣千里步道協會、中華民國鐵道文化協會和台糖退休的92歲五分車司機員陳景春，都到場見證糖鐵新營─鹽水線110年的風華。

台南市是目前將糖鐵改造為糖鐵自行車道最多的縣市，新營到後壁、新營到鹽水、學甲、下營、官田都建置糖鐵自行車道，但鐵道文化專家許乃懿說，糖鐵改建自行車道，應保留鐵道等文化設施，拆了鐵道，就沒有了。

「新營鹽水線」目前由觀光五分車復駛新營火車站到台糖新營鐵道文化園區中興車站1公里長，市府在新營站起點並建有鐵道地景公園，也建置「新營─鹽水線」糖鐵自行車步道都已啟用。

國發會推動台灣國家綠道計劃，去年行政院核定糖鐵是國家級綠道七大主題軸線之一，今年3月並已由跨黨派立委連署「國家綠道」法案送到立院議事處。

台灣千里步道協會執行長周聖心指出，應以「綠道」的整體概念串連沿線糖廠與周邊設施，呈現完整的糖業歷史與文化景觀空間，並將糖鐵周邊既有的道路規畫為自行車路線，達到「兩鐵（鐵道、鐵馬）並行，古蹟活化」目標，期待未來糖鐵國家級綠道的啟動，能為台灣保留住珍貴的百年文化資產。

中華民國鐵道文化協會理事劉俊宏說，糖鐵承載很多人甜蜜的回憶，可以結合運動的步道，保存台灣珍貴的文化資產。

洪火文說，台糖去年舉辦糖鐵機車頭國際論壇、糖業文化節系列活動，希望努力發揮資源的運用，為台糖的下一個百年努力。

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