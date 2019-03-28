龍泉車站當年「有如三溫暖」 藝術祭喚起「麻豆記憶」

2019-03-28 18:03

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆舊糖鐵龍泉車站以龍泉生態月台方式，化身為「麻豆糖業大地美術館」重生，台南市文化局重現被埋沒的五分車鐵道，更邀請9位國內、外藝術家，跨領域創作出11組聽覺與視覺的戶外藝術品，今天開幕啟用，吸引鄰近長輩參觀，回憶年少時龍泉月台出冷水、熱水的特殊人文景象。

長輩說，當年龍泉車站月台，「可是一邊出冷水、一邊出熱水，有如三溫暖」可洗衣又沖澡，年輕一輩聽到當年特殊的糖業歷史場景都覺得很神奇。

藝術家們在龍泉月台周邊踏查，要打造麻豆糖業大地藝術祭的地景劇場「龍泉生態月台」時，發現糖鐵龍泉站舊址曾扮演糖鐵隆田線輸運糖產的要角，當年是最靠近曾文溪的車站，車站兩側一邊與嘉南大圳給水線相鄰、一邊則面對總爺糖廠冷卻水的給水線，兩邊水溫有別，一冷一熱，恰好造成居民「洗浴兼洗衣」的奇景。

如今老月台新生，也奇妙地讓在地老中青世代的「麻豆記憶」彼此相互交流。

台南市文化局副局長周雅菁說，龍泉生態月台將藝術與大地景觀融合，透過全新的展現方式，替地方帶來不一樣的觀光吸引力。

麻豆總爺藝文中心邀請藝術家沿龍泉舊鐵軌修築休閒步道，在鐵道、曾文溪堤岸創作裝置藝術品有「葉月台」、「圳棧道」、「迴身梯」、「散步」、「隱匿的生長」等11件作品。

麻豆區長孔慶瑤說，龍泉生態月台以藝術手法重現，將是麻豆特殊的文化觀光景點，歡迎遊客一起以新的視野探索麻豆糖業故事。

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