耆老憑記憶繪製 旗山百年糖業車站復活

2019-02-26 21:29

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市旗山區南新社區曾經是溪洲火車站的所在地，站體在日治時代是糖業鐵路重要樞扭，中山大學公共事務管理研究所師生團隊，數月來訪視當地耆老，由88歲的前溪洲火車站員工劉棋言人手繪完成「憶站，驛站—復刻溪洲火車站藝術創作」展覽，邀民眾緬懷舊日風華。

中山大學公共事務管理所長郭瑞坤說，早期鮮少保存影像，莫拉克風災又摧毀居民物品，車站意象紀錄多只留在長輩心中。

溪洲火車站遺址位於南新社區（溪洲），1910年由旗尾製糖所（旗山糖廠）管理，隨著製糖業沒落，1978年旗尾線停駛，1982年全線拆除，今為層層排樓。

耆老憑記憶繪畫，藝術家黃柏勳統合繪製，黃柏勳認為作品得來不易，感謝長輩願拿畫筆，而南新社區發展協會成員也參與創作。

前旗山公所建設課長林光輝曾住在車站旁，手繪平面圖標示站體位置及配置。林光輝說，溪洲火車站在光復前被稱作「溪洲站」，光復後改稱「大洲站」，車站旁龍眼樹是風華歲月重要景致。

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