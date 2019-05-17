金門東村呂氏宗祠疑遭雷擊 屋頂破了1個大洞

2019-05-17 22:22

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣東村呂氏宗祠今天傍晚疑遭雷電擊中，雖然有幾處梁斷瓦崩，所幸神主牌位均安然無恙，平時還有小朋友去打桌球，也剛好沒有人在場，幸未造成傷亡；村民希望儘快募集經費，早日重建修復。

金門今天時睛時雨，直至傍晚雨勢稍為明顯，雖有山雨欲來之勢，仍只是小雨一陣陣，偶有幾聲悶雷；傍晚將近6時，住在金湖鎮東村村民，聽到天空劈來一聲巨響，接著就聽到「轟」1聲，出門探頭，發現蓮庵里公所前方的東村「呂氏宗祠」屋頂破了1個大洞，裡面木折瓦落，一片狼藉，幸好供奉的神主牌位安好，也讓村民暫感欣慰。

金湖鎮長陳文顧、鎮民代表陳向鑫、蓮庵里長呂永林等人陸續趕至關切；警方拉起封鎖線，管制進出。

有人說，會不會是搭鐵網防鳥而有導雷關係？也有人表示，將來要裝避雷針了。

陳向鑫說，傍晚雷電打在「呂氏宗祠」，中脊梁斷，坍塌的屋頂壓垮下方的桌球桌；附近村民表示，該地點平常還會有小朋友聚集，幸好今天沒有人，否則後果不堪設想。

東村呂氏宗祠曾於1970年翻修，1976年舉辦奠安慶典；宗親期盼儘快募集經費，早日重建。

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