申請碰壁！台南首件漁電共生專區 退件修正資料

2019-05-17 23:00

〔記者楊金城／台南報導〕台南市「漁電共生」爭議1年多，支持與反對陣營最近各自動員，爭議發燒，台南市政府今天下午舉辦「漁電共生專區劃設」審查會，審查同陽能源公司申請專案計畫建議書，市議員陳昆和、方一峰和漁民在會前表達反對召開黑箱會議。審查會以申請資料待補正為由，退回同陽申請太陽光電設置專區專案計畫。

陳昆和表示欣慰，強烈要求市府要先量身訂出符合台南地方特殊性的漁電共生審查辦法，才能再召開審查會。

綠能業者在台南市濱海北門、七股等地申請太陽光電案有6案，用地面積約750公頃，其中同陽公司申請39.5公頃綠能專區。塭主寧可將魚塭高價租給綠能業者，排擠原來承租的養殖漁民，光電板對養殖水源是否造成污染也讓漁民疑慮，使得台南市漁電共生爭議不斷。

陳昆和、方一峰和七股沿海土地資源保護協會的養殖漁民趕在市府審查同陽公司「漁電共生」案前，表達抗議，市府同意陳昆和3人入場表達意見。

陳昆和說，應優先考量養殖漁民的生計，在尚未取得七股、將軍、北門等劃設範圍內養殖漁民、地主及養殖地租用者等多數人同意、政府提出安置保障等配套措施前，應暫緩漁電共生劃設專區審查會。但市府仍執意要開審查會，到底在急什麼？如果市府要強行通過綠能專區申請案，漁民絕對沒完沒了。

台南市農業局說明，「漁電共生」設置須符合「農漁為本，綠能加值」原則，設置光電板之魚塭，仍應從事養殖生產達70％以上，且光電板能提供魚塭適度遮光，避免夏季水溫過熱，冬季有禦寒效果，並可重新整頓魚塭，引進循環水及智慧養殖型態，促進傳統養殖漁業升級，並達到綠能發電的加值效果。

農業局說，「漁電共生」設置3大原則是生態優先，確保黑面琵鷺生態棲息地、生存優先，確保漁民生計、意願優先，尊重地主及漁民（承租養殖戶）意願，要求綠能業者於專案計畫建議書納入必要文件來審查。

審查結果在傍晚出爐，要求同陽公司針對資料彙整一致性、產業可行性評估、環境及生態監測計畫、綠能設施維護機制及保障原承租漁民工作權方案等部分，修正資料後再送評估審查。

市府說明，漁電共生設置分兩階段，目前僅是第一階段由市府審核專案計畫建議書，再由市府擬具專案計畫送農委會核定；未來第二階段針對專區內個別魚塭，設置太陽光電容許使用審查，市府將會嚴謹把關，未達標準不容許設置。

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