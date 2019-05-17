醫病》不哭不鬧很乖巧？ 1週大女嬰嚴重黃疸、脫水…

2019-05-17 23:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕出生僅1週的新生兒女寶被新手爸媽稱讚個性乖巧、不哭鬧，吸完奶就睡覺，不過，醫師發現女嬰體重異常減輕、活動不佳，且全身黃得像酸黃瓜，檢查發現竟已嚴重脫水及高黃疸，立刻收治住院，如果黃疸持續惡化恐致腦病變。

部立台中醫院小兒科醫師詹怡璟指出，母乳營養、好吸收，有助腦力和免疫力發展，鼓勵媽媽親餵母乳也能增加親密感，要注意的是門診發現不少新手媽媽或哺乳經驗不足，嬰兒喝奶不足，造成脫水、黃疸。

詹怡璟說，這名女嬰上個月出生時體重3200公克，但體重持續減輕、黃疸指數逐漸偏高，1週後回診時，體重只有2700公克，身體四肢嚴重發黃，黃疸指數高達22mg/dL（正常值應小於15mg/dL）前囟門也明顯凹陷，已經嚴重脫水及重度黃疸。

詹怡璟發現，這名媽媽採取親餵母乳，女嬰每次吸奶3、5分鐘就睡著，一睡就是4、5個小時才醒來討餵，由於每天相處，也未查覺女嬰膚色逐漸發黃、活動力減弱，認為女嬰好吃好睡、不哭鬧，是個乖巧小天使，但其實是餵哺奶量不足，已經脫水和黃疸。

詹怡璟說，由於新生兒吸吮母乳費力，加上親餵時在媽媽懷中很舒服，有些嬰兒容易就睡著，造成吸奶量不足，也因每個嬰兒個性不同，有的吃不飽會哭鬧，有的則不會。

這名女嬰收治住院以照光、白蛋白治療，並輸液補充水分，媽媽則擠出母乳改以瓶餵，3天後女嬰康復出院，媽媽仍親餵但經衛教後調整餵哺方式，女嬰現在吃飽、睡飽，體重回升，頭好壯壯。

要如何知道新生兒有無吃飽，詹怡璟提醒，親餵的新生兒每次吸奶量約要15分鐘才足夠，睡眠4小時內就會醒來討奶喝，且一次換尿布的尿量約是一瓶養樂多重量，一天更換至少6次尿布，才有喝入足夠的奶量，另外也要監測新生兒體重，出生後每周應增重500到1000公克，2個月應達到出生時體重的2倍。

詹怡璟說，新生兒會有正常的生理性脫水及生理性黃疸，但要留意如果寶寶變得非常嗜睡，連吃奶的力氣都不好、大小便量不足、體重沒有在7天內止跌回升、哭聲變尖銳，或有肢體僵直抽蓄情形，務必盡快就醫，也因為有些症狀難以辨識，也建議家長在寶寶出生後能回診檢查。

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