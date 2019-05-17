養豬場飄餿味、拒查場 集集盼祭鐵腕甩臭名

2019-05-17 22:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台16線新集集隧道口前，有一座經營多年的養豬場，長年以廚餘餵豬，惡臭難耐，甚至有人形容「只要開車聞到惡臭，代表新集集隧道到了！」嚴重影響集集觀光形象，公所、代表會人員近日查場，卻遭到養豬場以防疫非洲豬瘟為由拒絕，令公所不滿，盼縣府能嚴正處理。南投縣政府環保局說，將主動稽查，避免空污影響環境衛生。

集集鎮公所說，近日偕同代表會人員到綠色隧道會勘，聞到遠方養豬場傳來廚餘臭味，當下前往了解，卻遭防疫為由拒絕，而養豬場人員並未穿著防護衣，卻對外宣稱防疫，言行不一，令人不解；而過去3年來與養豬場協調，對方也答應改用飼料，如今餿水惡臭依舊。

養豬場回應，拒絕公所查場著實是防疫考量，且場內人員早已換過衣物、鞋子，才未穿防護衣，有關改用飼料，近年已逐漸提高酒糟、植物性廢渣比例，廚餘量已降低，並增加密閉設備改善廚餘臭味，未來會再繼續抑制廚餘、豬糞臭味。

環保局指出，養豬場以防疫為由拒絕公所，恐是推託之詞，過去環局人員稽查也曾被拒絕，不過因是執行公務，最後仍有入內，像去年就對養豬場開出30萬元空污罰單，為維護空品與水質，環局將會再主動稽查。

農業處則說，目前南投縣養豬業者只要取得廚餘再利用檢核，就能繼續用廚餘養豬，該場符合規範，建議公所到豬舍應會同農政與環保機關為宜，至於防護衣問題，畢竟業者還是場內人員，相對公所的外部人員，才會拒絕查場，養豬場恐因廚餘存放或蒸煮才導致臭味，未來會再加強輔導。

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